Gachenbach

vor 32 Min.

Maria Beinberg: Zur Wiedereröffnung der Wallfahrtskirche kommt der Bischof

Plus Für 2,5 Millionen Euro wurden schwere Schäden an dem Gotteshaus beseitigt. Am kommenden Sonntag spendet Bischof Bertram Meier den Segen.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Die Wallfahrtskirche Maria Beinberg ist weithin sichtbar im Schrobenhausener Land. Am Wochenende steht sie besonders im Blickpunkt: Der Augsburger Bischof Bertram Meier kommt am Sonntag, 10. September, zur Wiedereröffnung nach einer 2,5 Millionen Euro teuren Sanierung.

Pfarrer Michael Menzinger (Weilach) rechnet mit 500 Besuchern und gibt sogar Platzkarten für die Kirche aus. Es soll nicht nur ein großes Kirchenfest werden, sondern auch der Wiederbeginn der Wallfahrten. Sie werden von der jungen Generation wieder geschätzt. „30 Wallfahrten sind bereits angemeldet, dazu kommen Hochzeiten und Taufen auf Maria Beinberg“, kündigt Gachenbachs Bürgermeister Alfred Lengler an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen