Autofahrer will ausweichen und kollidiert mit einem Baum

Auf der Staatsstraße zwischen Neuburg und Ingolstadt ist ein 55-Jähriger gegen einen Baum gefahren. Er wollte einem unbekannten Autofahrer ausweichen.

Ein 55-Jähriger war am Freitag gegen 8.50 Uhr auf der Staatsstraße von Neuburg in Richtung Ingolstadt unterwegs. Zeitgleich wollte ein anderer Autofahrer von Buxheim kommend nach links in die Straße einbiegen, obwohl er keine Vorfahrt hatte.

Der Ingolstädter wollte ausweichen und kollidierte mit einem Baum

Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Ingolstädter nach rechts aus, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Das teilt die Polizei mit. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, der mit einem hellen Kleinwagen unterwegs war, fuhr trotz des Unfalls weiter.

Der Ingolstädter wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Hinweise zum flüchtigen Autofahrer nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)