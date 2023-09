Geisenfeld

11:47 Uhr

Mann schlägt in Geisenfeld Frau vor einer Kneipe bewusstlos

Ein Betrunkener hat vor einer Kneipe in Geisenfeld vier Personen verletzt.

Weil er nicht in die Kneipe in Geisenfeld eingelassen wurde, hat ein Mann aus Reichertshofen um sich geschlagen. Dabei traf er eine 34-Jährige so heftig, dass sie bewusstlos wurde.

Ein 39-jähriger Mann aus Reichertshofen ist am frühen Sonntagmorgen äußerst aggressiv geworden, weil ihm der Zutritt zu einer Kneipe in Geisenfeld verwehrt worden war. Durch die Schläge des alkoholisierten Mannes wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Mann aus Reichertshofen trifft Frau mit der Faust an der Schläfe Da eine 34-Jährige aus Geisenfeld aufgrund eines Schlag gegen die Schläfe bewusstlos wurde, musste diese zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Die Verletzungen der anderen Opfer waren leichterer Art und bedurften keiner sofortigen medizinischen Behandlung. Zudem beleidigte der Reichertshofener die vor Ort befindlichen Personen mehrfach. Da sich der 39-Jährige unkooperativ verhielt, musste er die Nacht in einer Arrestzelle der Polizei verbringen. Ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde eingeleitet. (AZ)

