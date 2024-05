Doppelhaushälfte in Haunwöhr brennt komplett aus

Im Ingolstädter Stadtteil Haunwöhr ist eine Doppelhaushälfte komplett ausgebrannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

In Ingolstadt-Haunwöhr ist am Mittwochabend eine Doppelhaushälfte komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Wie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mitteilt, war das Feuer im Erdgeschoss durch Funkenflug aus einem Holzofen ausgebrochen. Die Flammen breitetend sich "rasend schnell", so die Feuerwehr, auf die Möbel in der Wohnung aus. Der Eigentümer konnte nicht mehr löschen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Haunwöhr und Hundszell sowie der Berufsfeuerwehr war die dunkle Rauchwolke schon von Weitem erkennbar.

Brand in Haunwöhr: Bewohner kann sich retten

Der Eigentümer der Brandwohnung konnte zum Glück unverletzt ins Freie fliehen. Zwei Trupps ausgestattet mit Atemluftgeräten und Löschrohren brachten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, konnten aber nicht verhindern, dass die Räume komplett ausbrannten und eine weitere Nutzung nicht mehr möglich ist.

Insgesamt waren 43 Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle tätig sowie Kräfte vom Rettungsdienst und der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte übernahm während der Dauer die Absicherung des Stadtgebietes. (AZ)