Rennradfahrer fährt in Hexenagger auf ein Auto auf

Zu einem etwas anderen Auffahrunfall kam es in Hexenagger. Keine zwei Autos, sondern ein Rennradfahrer und ein Autofahrer waren beteiligt.

Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr fuhr ein 39-jähriger Rennradfahrer auf der Straße Zur Eiche in Hexenagger im Landkreis Eichstätt in Richtung Ortsmitte. Auf der abschüssigen Straße fuhr der Radfahrer auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, als die 59-jährige Fahrzeuglenkerin verkehrsbedingt halten musste.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Rennradfahrer vom Rad, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog, berichtet die Polizei. Sowohl das Fahrrad des Unfallverursachers als auch das Auto wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10