Meterhohe Rauchsäule: Brand auf Spargelhof in Högenau

In der Högenau brennt eine Halle auf einem Spargelhof. Die meterhohe, schwarze Rauchsäule ist kilometerwiet zu sehen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt aus.

Großeinsatz für die Feuerwehren des Südens und der Landkreismitte: Gegen 16.59 Uhr ging am Sonntag in der Einsatzleitstelle die Meldung ein, dass in Högenau bei Schrobenhausen eine Halle in Brand stehe. Einem Feuerwehr-Großaufgebot gelang es, das Übergreifen des Feuers auf einen Spargelhof neben der komplett abgebrannten Halle zu verhindern.

Weil in Högenau kein Hydrant vorhanden ist, musste das Wasser von den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren herangefahren werden. Daher ließ sich der Brand zwar eindämmen, jedoch stieg noch lange eine schwarze Rauchsäule in den Himmel hinauf, die weit über den Landkreis bis nach Neuburg sichtbar war.

Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, der während der Löscharbeiten vor Ort war, erklärte die mangelhafte Löschwasserversorgung damit, dass die Wasserleitung nur dafür ausgelegt sei, zwei Höfe zu versorgen. Ein größerer Querschnitt, der für einen Hydranten notwendig wäre, berge aufgrund des geringen Wasserdurchsatzes die Gefahr der Verkeimung. Er ging davon aus, dass Spargelfolien in der abgebrannten Halle gelagert waren.

Schließlich setzten die Feuerwehrleute ab 17.50 Uhr Schaum ein, um die Flammen zu ersticken, was auch innerhalb weniger Minuten gelang. Da sich unter dem Schaum jedoch noch Brandnester halten können, musste dieser wiederum gekühlt werden. Diese Aufgabe übernahm ein Tankfahrzeug der Werksfeuerwehr Manching, das gegen 18.05 Uhr am Brandort eintraf. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte und fahrzeuge der Feuerwehren aus Aresing, Waidhofen, Hohenried, Schrobenhausen, Hörzhausen, Karlshuld und Aichach. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Halle.