Hollenbach

10:04 Uhr

59-Jähriger stürzt in Hollenbach mit 2,3 Promille intus vom Rad

Am helllichten Tag ist Radfahrer am Donnerstag in Hollenbach von seinem Rad gestürzt. Zeugen hindern ihn an einer Weiterfährt und die Polizei stellt fest, dass er 2,3 Promille intus hatte.

Mit ordentlich Alkohol intus ist ein Mann Donnerstagmittag in Hollenbach von seinem Rad gestürzt. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen gegen 11.15 Uhr, wie der 59-Jährige mit seinem Pedelec in den Ehekirchener Ortsteil sehr unsicher unterwegs war und kurz darauf zu Sturz kam. Verletzt wurde er dabei nicht. Mann stürzt in Hollenbach völlig betrunken von Fahrrad - am helllichten Tag Als der 59-Jährige wieder auf sein Fahrrad steigen wollte, wurde dies bis zum Eintreffen der Polizei verhindert. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Daraufhin musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)

