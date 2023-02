Das Feuerwehrauto für Hollenbach kommt früher als gedacht

Bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach stehen Neuwahlen an. Der scheidende Kommandant hat eine gute Nachricht für die Mitglieder.

Nach einem kurzen Rück- und Ausblick des Sitzungsleiters ließ Kommandant Markus Vogl bei der Generalversammlung der Freiwillen Feuerwehr Hollenbach das Dienstjahr, das nach seinen Worten mit drei Brandeinsätzen in Rohrenfels, Klingsmoos und St. Wolfgang relativ ruhig gewesen war, Revue passieren. Die Neuigkeit des Abends war Vogls Mitteilung, dass sich das neue Feuerwehrfahrzeug für die Hollenbacher wider Erwarten bereits in der Endphase seiner Fertigstellung befinde, was er mit einem Foto aus der Herstellerfirma veranschaulichen konnte. Es kann sich also nur noch um Wochen handeln, bis das neue Fahrzeug vor Ort ist.

In ihren Grußworten hoben Kreisbrandinspektor Alexander Bauer und Bürgermeister Günter Gamisch die Bedeutung der Ortsfeuerwehren hervor, deren Ausstattung kein Geschenk an die Feuerwehrleute, sondern notwendige Investition in die Infrastruktur der Gemeinde sei. Beide gingen auch auf die Anstrengungen von Kommunen und Feuerwehren zur Vorsorge für einen denkbaren Blackout der Stromversorgung ein.

Hollenbacher Feuerwehrkommandant Markus Vogl kündigt Rücktritt an

Kommandant Markus Vogl, der auf eine beachtliche Feuerwehrkarriere zurückblicken kann, kündigte an, sein Amt aufzugeben. Vogl hat nicht nur zwölf Jahre als stellvertretender und zwölf Jahre als erster Kommandant für Hollenbach gearbeitet, sondern war auch sieben Jahre als Kreisbrandmeister und viele Jahre als Prüfer bei der Abnahme von Leistungsabzeichen in der Verantwortung. Zusätzlich vertrat er im Landesfeuerwehrverband einige Jahre die Interessen der Kommandanten. Kreisbrandmeister Bauer und Bürgermeister Gamisch sprachen ihm großen Dank und Respekt für seinen Einsatz aus, der demnächst mit der Ehrennadel der Gemeinde gewürdigt werden wird.

Mit Vogl scheiden auch Kassenwart Holger Lenk, der seinen Dienst als Kassenwart 18 Jahre ausgeübt hat, und Michael Riesinger, der 24 Jahre als Schriftführer gearbeitet hat, aus dem Vorstand aus. Christoph Böhm bedankte sich bei den drei Vorstandsmitgliedern und hob ihr Engagement für den Verein hervor. Als Zeichen des Dankes überreichte er ihnen jeweils einen Brotzeitkorb mit feinen Wurstwaren.

Die Neuwahlen führte Bürgermeister Gamisch zusammen mit Kreisbrandinspektor Bauer und Kaplan Mulakkal zügig durch, sodass nach kurzer Zeit die neue Vorstandschaft feststand. Das Amt des Kommandanten übernimmt der bisherige Stellvertreter Roland Auernhammer, während für dessen nun verwaisten Posten Johannes Fürst gewonnen werden konnte. Für Kontinuität im Amt des ersten und zweiten Vorsitzenden sorgen die wiedergewählten Michael Brendel und Christoph Böhm. Neu gewählt wurden Philipp Riesinger als Kassenwart und Schriftführer Maximilian Wagner. (AZ)

