Hütting

vor 18 Min.

Wie bunte Würmchen aus Hütting Freude bereiten und Trost spenden sollen

Plus Sechs Frauen aus Hütting verwandeln Wolle in liebevoller Handarbeit in kleine Botschafter, die Trost spenden sollen. Was genau dahintersteckt und warum es mehr davon braucht.

Von Katrin Kretzmann

Stammtische gibt es viele. Mal sind es Handwerker, mal Seniorinnen, aber auch die Männer- oder Mädelsclique, einfach nur, um bei einem Bierchen oder Aperol Spritz ungezwungen zu ratschen. Im Rennertshofener Ortsteil Hütting gibt es seit Anfang des Jahres einen neuen Stammtisch. Mit dabei sind sechs Frauen unterschiedlicher Generationen, die sich einmal in der Woche treffen und einem gemeinsamen Hobby nachgehen, das bei so mancher neu- oder auch wiederentdeckt wurde: Häkeln. Die Damen, die sich Hüttinger Häkel-Sextett nennen, fertigen allerlei Kreatives, vor allem kleine Würmchen und Engelchen aus bunter Wolle - und die haben eine ganz besondere Bedeutung.

Mehr als 200 Würmchen und Engelchen haben die fleißigen Hüttinger Häklerinnen gemacht. Foto: Katrin Kretzmann

Handarbeiten, von Basteln über Stricken und Häkeln war schon immer eine große Leidenschaft von Birgit Stricker. "Das sagt ja schon mein Nachname, oder?", sagt die Hüttingerin und lacht. Viel Inspiration holt sie sich dabei auch im Internet und stieß beim Stöbern auf Facebook auf die Gruppe "Sorgenwürmchen-WorryWorms". Und die Idee dahinter "fand ich klasse", erzählt die Hüttingerin, "denn sie sind klein, frech, fröhlich und kunterbunt". So wird aus Wollresten ein Körper gehäkelt, eine Holzperle mit einem aufgemalten lachenden Gesicht darauf. "Hinzu kommt noch ein wenig Schnickschnack und fertig ist das Sorgenwürmchen." Damit das Würmchen auch "wirken" kann, wird ihm ein Zettel mit einer besonderen Botschaft beigelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen