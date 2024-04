15-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Ein 15-Jähriger wollte in Ingolstadt vor der Polizei flüchten, kam allerdings nicht recht weit. Mit seinem Roller stürzte er in einem Waldstück.

Ein 15-jähriger Ingolstädter wollte sich am späten Sonntagnachmittag einer Polizeikontrolle entziehen. Er war mit seinem Roller in Mailing unterwegs, hatte allerdings weder Helm noch Kennzeichen. Der Jugendliche flüchtete, als er die Polizeistreife bemerkte, in ein Waldstück, wo er jedoch stürzte.

Anschließend flüchtete er zu Fuß weiter, konnte aber schon bald von den Beamten eingeholt werden. Eine Überprüfung ergab, dass der 15-Jährige keinen Führerschein besitzt. Ob für den Roller eine gültige Versicherung besteht, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden. Der Junge blieb bei seinem Sturz unverletzt und wurde seiner Mutter übergeben. (AZ)