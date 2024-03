700 Studierende starten ihr Studium an der THI

Rund 700 Erstsemester haben an der Technischen Hochschule ihr Studium begonnen. Damit stieg auch die Zahl der Studierenden in Neuburg.

An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) hat am Montag das Sommersemester begonnen. Unter den 7300 Studierenden des Sommersemesters - 900 mehr als im Vorjahr - waren an diesem Tag auch rund 700 Erstsemester. Damit ist auch die Zahl der Studierenden am Campus in Neuburg angestiegen, und zwar von 190 auf 290.

THI-Vizepräsident Hans-Joachim Hof hat die Studierenden in Ingolstadt begrüßt

THI-Vizepräsident Professor Hans-Joachim Hof begrüßte die Neuankömmlinge und zeigte auf, wie hochaktuell die Themen sind, die an der THI gelehrt werden: „Wir leben im Zeitalter der KI, das wird sie alle betreffen. Seien Sie offen für das, was wir hier anbieten. Begegnen Sie dem Wandel. Wir machen Sie heute fit für übermorgen.“ Bereits in der vergangenen Woche hatte THI-Präsident Professor Walter Schober die internationalen Austauschstudierenden begrüßt. Diese hatten im Rahmen einer Orientierungswoche Gelegenheit, sich bei Brezen und Kaffee zwanglos kennenzulernen. (AZ)

