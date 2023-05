90-jährige Autofahrerin übersieht 23-jährige Radfahrerin

Eine Autofahrerin und eine Radfahrerin stoßen in Ingolstadt zusammen. Die Radfahrerin wird mitgeschleift, verletzt sich und muss ins Krankenhaus.

Eine 90-jährige Ingolstädterin fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Auto die Buchnerstraße in Ingolstadt entlang und wollte an der Einmündung zur Manchinger Straße nach rechts abbiegen. Zeitgleich war eine 23-jährige Ingolstädterin mit ihrem Fahrrad auf dem dortigen Radweg unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, musste die Autofahrerin an der Haltlinie zunächst verkehrsbedingt anhalten und übersah beim Anfahren die von rechts kommende Radfahrerin.

Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radlerin einige Meter mitgeschleift wurde. Durch den Aufprall wurde die Radlerin mittelschwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden von 1200 Euro. (AZ)