Frühschicht der Montagelinie 2 läuft aus: 700 Audianer müssen umdenken

Bei Audi in Ingolstadt wird der Schichtplan angepasst, weil künftig auf die Fertigung von E-Modellen gesetzt wird. 700 Mitarbeiter müssen den Arbeitsplatz wechseln.

Der Automobilhersteller Audi hat am Mittwochnachmittag seine Belegschaft über eine Anpassung der Schichtfahrweise auf der Montagelinie 2 in Ingolstadt informiert. Auf dieser Linie werden die Modelle A3, A4 und A5 gefertigt. "Anpassung der Schichtfahrweise" bedeutet im Klartext: Die Frühschicht - Schicht 1 - auf der Linie wird Ende April eingestellt und zahlreiche Mitarbeitende müssen in der Folge ihren Arbeitsplatz innerhalb des Unternehmens wechseln. Dies teilte der Autobauer im hauseigenen Intranet mit.

Dort ist zu lesen: Unternehmensleitung und Betriebsrat haben sich darauf verständigt, dass auf der Montagelinie 2 die Schicht 1 zum 29. April dauerhaft ausläuft. Im Zuge dessen wechseln rund 700 Mitarbeitende, die derzeit noch in dieser Schicht arbeiten, auf andere Produktionslinien und in weitere Produktionsbereiche am Standort Ingolstadt. Sie würden analog ihrer Tätigkeit und ihrem Entgelt auf den verbleibenden Linien eingesetzt, heißt es seitens des Unternehmens.

Audi: Viele Mitarbeitende werden für die Fertigung der E-Modelle in Ingolstadt benötigt

Grund für diese Maßnahme, für die die Vereinbarung "Audi.Zukunft" sozusagen die Grundlage bildet, ist die Transformation zur Elektromobilität. Der Audi Q6 e-tron ist das erste rein elektrische Modell, das am Standort Ingolstadt gebaut wird. Auf ihn folgt der Audi A6 e-tron. Beide Modelle basieren auf der Premium Platform Electric (PPE). Bis 2025 werden damit zwei der vier am Stammsitz gebauten Modellreihen vollelektrisch sein.

Nur mit gut qualifiziertem Stammpersonal könne Audi flexibel den PPE-Anlauf sicherstellen, teilt die Unternehmensführung im Intranet mit. Auch die Montagelinien am Standort würden schrittweise für die Elektrifizierung umgebaut. Ein Großteil der betroffenen Beschäftigten arbeite künftig in der Fertigung der E-Modelle sowie in damit verbundenen Produktionsbereichen, wie beispielsweise der Batteriefertigung. Ein weiterer Teil der Mitarbeitenden soll künftig die Fertigung des Audi A3 und Audi Q2 unterstützen.

Mit der Grundsatzvereinbarung "Audi.Zukunft" hätten Unternehmen und Gesamtbetriebsrat im Jahr 2019 wichtige Weichen gestellt für eine effiziente und produktionsoptimierte Fahrweise. Diese gewährleiste sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Beschäftigungssicherung am Standort Ingolstadt, heißt es im Intranet. Der Wandel zur Elektromobilität eröffne Mitarbeitenden neue Entwicklungsmöglichkeiten und Tätigkeitsfelder - so sieht es zumindest das Unternehmen. Ein Beispiel dafür sei die neue Batteriemontage im Güterverkehrszentrum (GVZ). Im nächsten Schritt soll eine eigene Batteriemodulmontage folgen. (dopf)

