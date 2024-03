Audi Sommerkonzerte: Vorfreude auf einen musikalischen Sommer

Die Audi Sommerkonzerte warten auch dieses Jahr wieder mit großen Stars der Klassik auf. Dazu gibt’s überraschende Grenzgänge.

Schon immer war eine große Bandbreite die Stärke der Audi Sommerkonzerte. Vom 22. Juni bis zum 21. Juli sind an ganz unterschiedlichen Spielstätten Klassiker und Grenzgänge live zu erleben.

Da gibt’s zum einen die Klassik: Zum Auftakt bringt die Audi Jugendchorakademie im Eröffnungskonzert am 22. Juni Beethovens Missa solemnis auf die Bühne im Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters. Der Chor kann mit den Jahren durchaus als das Aushängeschild der Audi Kulturförderung gelten. In einem öffentlichen Workshop mit Ingolstädter Jugendlichen wird er am Vormittag des 23. Juni mit „Le cercle de l’harmonie“ bei freiem Eintritt einmal mehr eine Kostprobe seiner Klasse geben. Sir Simon Rattle, einer der bedeutendsten Dirigenten der Gegenwart, wird am 13. Juli die beeindruckend opulente Klangfülle des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zum Leben erwecken. Gespielt werden Abschnitte aus Richard Wagners „Walküre“, unter anderem der aufrüttelnde „Walkürenritt“ und die 2. Symphonie von Johannes Brahms.

Premiere bei den Audi Sommerkonzerten: halbszenische Oper in Eigenregie inszeniert

Oper mal ganz anders zeigen am 6. und 7. Juli das Vokalensemble LauschWerk, das Georgische Kammerorchester Ingolstadt und die Tanztruppe Flying Steps, die der barocken Oper mit Breakdance-Einlagen eine Frischzellenkur verpasst. Am Tanz beteiligt sind dabei auch Schülerinnen und Schüler aus Ingolstadt. Neben der Originalmusik von Henry Purcell werden auch Sequenzen von jungen zeitgenössischen Komponistinnen die Ohren öffnen.

Natürlich kommen die Kleinen nicht zu kurz: Hänsel und Gretel werden sich im Kinderkonzert mit der Audi Bläserphilharmonie am 14. Juli vormittags im Audi-Gebäude H6 musikalisch der Hexe erwehren. An gleicher Stelle wird am Nachmittag das Trio Orelon als kammermusikalisches Juwel funkeln: Die Gewinner des ARD-Musikwettbewerbs 2023 bringen Musik von Wolfgang Rihm, Robert Schumann und Antonin Dvořák.

In einen wahren Jazzrausch wird die gleichnamige Big Band am 20. Juli wiederum im Gebäude H6 die Musik Gustav Mahlers versetzen. Groove, Sound und Spaß sind da vorprogrammiert.

Kostenlose Open-Air-Konzerte im Klenzepark finden am 29. und 30. Juni 2024 statt

Nicht zu vergessen, die beiden kostenlosen Open-Air-Konzerte im Klenzepark: Am 29. Juni mit der Audi Bläserphilharmonie und einem französischen Abend; am 30. Juni mit der Geigerin Veronika Eberle sowie dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter Kent Nagano. Zum krönenden Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte wird der Pianist Grigory Sokolov, einer der bedeutendsten Pianisten der Gegenwart, dem Publikum in Ingolstadt seine Aufwartung machen.

Karten gibt’s im Internet unter www.sommerkonzerte.de, telefonisch unter 0841/95919591 oder bei den Vorverkaufsstellen mit Ticket-Regional-Anschluss