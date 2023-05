Beim Abflammen des Grills: Mann steckt Hecke in Brand

Eigentlich wollte er nur seinen Grill reinigen, doch dann hat ein Mann in Ingolstadt versehentlich seine Hecke in Brand gesteckt.

Ein 50-jähriger Ingolstädter wollte am Sonntagnachmittag laut Polizei in seinem Garten einen Grill abflammen. Hierbei steckte er versehentlich seine Hecke in Brand. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die Bewohner das Feuer selbst löschen.

Hecke in Brand: In Ingolstadt wird niemand verletzt

An der Hecke entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich, verletzt wurde niemand. Es wurde ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Brandverhütungsvorschriften eingeleitet. (AZ)