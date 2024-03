Betrunken und unter Drogen: E-Scooter-Fahrer stößt mit Auto zusammen

Eine Autofahrerin stieß in Ingolstadt mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen. Obwohl er leicht verletzt wurde, fuhr der Mann einfach weiter.

Eine 47-jährige fuhr am Mittwochmittag auf der Regensburger Straße in Ingolstadt in Richtung Schillerstraße. Da bereits mehrere Autos an einer roten Ampel vor ihr warteten, fuhr sie laut Polizei mit sehr geringer Geschwindigkeit. Auf Höhe der Einfahrt zum Donau-City-Center stieß sie dann mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer (26) zusammen.

Der E-Scooter-Fahrer aus Ingolstadt stürzte bei dem Unfall

Der Ingolstädter fiel auf die Motorhaube und dann auf die Straße. Obwohl er leicht verletzt wurde, stieg er wieder auf seinen Roller und fuhr weiter. Eine halbe Stunde später wurde er dann allerdings im Bereich der Östlichen Ringstraße ausfindig gemacht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, außerdem gab der Mann an, vormittags Marihuana konsumiert zu haben. Er hatte auch noch knapp ein Gramm der Drogen mit dabei. Bei dem Unfall ist am Auto ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden. (AZ)