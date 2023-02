Zwischenfall in Ingolstadt: Ein stark betrunkener Mann geht auf Einsatzkräfte los und greift einen Passanten an.

Ein betrunkener Mann ist am frühen Samstagmorgen in Ingolstadt auf Rettungssanitäter, einen Passanten sowie Polizisten losgegangen. Wie die Beamten berichten, teilte ein unbeteiligter Zeuge gegen 6.30 Uhr mit, dass sich in der Innenstadt im Bereich Kupferstraße/Konviktstraße eine hilflose Person befindet. Als der verständigte Rettungsdienst hinzukam, begegneten er dem stark betrunkenen Ingolstädter. Als die Einsatzkräfte ihm die Heimfahrt mit dem Rettungswagen verweigerten, attackierte der 24-Jährige die beiden Sanitäter und schlug mehrfach auf den Krankenwagen ein.

Betrunkener Mann attackiert Sanitäter und Polizisten in Ingolstadt

Ein hinzugekommener Passant wollte den aggressiven Randalierer beruhigen und kassierte zum Dank mehrere Schläge gegen den Oberkörper. Hierbei ging der Geschädigte zu Boden und musste weitere Tritte gegen seinen Oberkörper einstecken. Anschließend machte sich der 24-Jährige aus dem Staub, konnte jedoch wenig später durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten gefunden werden. Während der Feststellung der Personalien wurde der Ingolstädter immer aggressiver und wurde daher von den Beamten gefesselt. Hierbei widersetzte er sich massiv und wurde letztlich zu Boden gebracht und im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Den Täter erwarten laut Polizei nun mehrere Strafanzeigen, darunter wegen versuchter Sachbeschädigung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)