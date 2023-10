Blerim Luani wird neuer Kardiologe am Klinikum Ingolstadt

Am Klinikum in Ingolstadt gibt es einen neuen Chefarzt. Der Kardiologe Blerim Luani wechselt von Minden an die Donau.

Am 1. Oktober hat Privatdozent Dr. Blerim Luani die Leitung der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Klinikum Ingolstadt übernommen. Der Kardiologe besitzt große Erfahrung in der Behandlung von erkrankten Herzklappen und der koronaren Herzkrankheit (bei verengten oder verstopften Herzkranzgefäßen) und bringt eine besondere, sehr gesuchte Spezialisierung auf die Rhythmologie mit, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Er wechselt vom Johannes-Wesling-Universitätsklinikum in Minden (Nordrhein-Westfalen) nach Ingolstadt.

Blerim Luani hat in MInden die Abteilung Rhythmologie aufgebaut

In Minden hat der 46-Jährige in den vergangenen sechs Jahren die interventionelle Klappentherapie geleitet und die Abteilung Rhythmologie (Elektrophysiologie) aufgebaut. Dort werden Patientinnen und Patienten mit Herzrhythmusstörungen behandelt, die zum Beispiel unter anfallsartigem Herzrasen, unregelmäßigem Herzschlag, Schwindel oder Ohnmacht leiden.

Ingolstadt ist dem neuen Direktor der Kardiologie von seinem Praktischen Jahr als Medizinstudent an der Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt: „Im Herzkatheterlabor in Ingolstadt habe ich vor 20 Jahren meine erste Intervention an den Herzkranzgefäßen gesehen, und das hat die Faszination für dieses Fach befeuert“, erzählt Luani. Eine emotionale Verbundenheit mit dem Klinikum und einer der schönsten Städte Oberbayerns sei immer geblieben.

Luani ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie

Luani ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, trägt die Zusatzbezeichnung internistische Intensivmedizin und hat fünf Zusatzqualifikationen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie erworben. Seine Klinik führt eine der drei Intensivstationen im Klinikum Ingolstadt.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist seit 1996 in Deutschland und war für seine weitere Spezialisierung unter anderem an den Universitätskliniken Ulm und Magdeburg tätig. In seiner Forschungsarbeit hat sich Luani mit der strahlenfreien Katheterablation befasst, bei der keine Strahlenbelastung für Patientinnen und Mitarbeiter entsteht. Sein Ziel ist es, dass im Herzkatheterlabor der Zukunft keine schweren Bleischürzen mehr getragen werden müssen. (AZ)

