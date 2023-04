Brand in Oberhaunstadt: Feuerwehr rettet schlafenden Bewohner

In Oberhaunstadt haben Mülltonnen gebrannt, das Feuer war dabei, auf ein Haus überzugreifen. Die Feuerwehr rettete den schlafenden Bewohner.

Am Dienstagfrüh um kurz vor 6 Uhr ging bei der Feuerwehr in Ingolstadt der Alarm los. An der Poccistraße in Oberhaunstadt haben drei Mülltonnen, die an einem Gebäude standen, gebrannt. Durch ein geborstenes Kellerfenster war laut Feuerwehr bereits Rauch in den Keller eingedrungen, ein weiteres Fenster im Erdgeschoss hatte eine gesprungene Scheibe und der Rolladen war bereits abgebrannt.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Oberhaunstadt schnell löschen

Letztendlich war der Brand schnell gelöscht. Weitere Trupps durchsuchten den Keller und den Rest des Hauses und fanden schließlich den schlafenden Eigentümer, der unverletzt war. Im Einsatz waren insgesamt 36 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Haunstadt und der Löschzug der Berufsfeuerwehr. (AZ)