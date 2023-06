Das Deutsche Medizinhistorische Museum wird 50 Jahre alt

Das Deutsche Medizinhistorische Museum in Ingolstadt feiert am Wochenende Geburtstag. Was der Direktorin wichtig ist und welches Programm geboten sein wird.

Waagrecht liegt das halbe Bein auf seiner Halterung. Verschiedene Brauntöne mischen sich, an der Kniescheibe und an den Zehen ist das Präparat fast schwarz. Feine Linien ziehen sich wie Äderchen über den menschlichen Unterschenkel samt Fuß. Auf den ersten Blick wirkt das Objekt, das als Exponat im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt (DMMI) zu sehen ist, nicht sehr ästhetisch - eher abstoßend. Wer sich aber darauf einlässt, sich das Präparat durch Texte und einen Audioguide näher erklären lässt, für den wird es spannend und der Ekel verschwindet. Davon ist Marion Ruisinger, Leiterin des Museums, überzeugt. Vielmehr sei genau das seit 50 Jahren - das DMMI feiert am Wochenende Jubiläum - eine zentrale Aufgabe des Medizinhistorischen Museums sowie der Menschen, die dort arbeiten und die Ausstellungen konzipieren: die Abscheu, die viele Besucherinnen und Besucher gegenüber den Exponaten empfinden, in Faszination zu verwandeln.

Das Präparat eines Unterschenkels mit Darstellung der Lymphgefäße durch Quecksilberinjektion stammt aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Hubert Klotzeck

Ein Museum, das sich mit der Geschichte der Medizin und des Heilens beschäftigt, hat naturgemäß einige Ausstellungsstücke, die ohne Wissen unappetitlich, gruselig oder gar grausam wirken, etwa die 49 Modelle kranker Augen, die Amputationssäge, das schmiedeeiserne Kinderkorsett oder eben menschliche Körperteile. Ruisinger hingegen möchte keinesfalls, dass man ihr Museum in die "Ekel- und Grusel"-Ecke rückt. Dies würde weder den Exponaten noch den Heilerinnen und Heilern der Vergangenheit gerecht. "Für mich gibt es keine 'gruseligen Objekte' in unserem Museum, sondern nur 'interessante Dinge'", sagt sie und verweist auf das Präparat des Unterschenkels aus der Dauerausstellung. "An diesem Unterschenkel sind die Lymphgefäße als feine silbrige Strukturen zu erkennen. Normalerweise sind diese zarten, porösen Gefäße für das Auge unsichtbar. Aber da gab es einen italienischen Arzt – Paolo Mascagni –, der im 18. Jahrhundert die geniale Idee hatte, sie mit Quecksilber zu füllen und dadurch sichtbar zu machen. Damit hat er die Grundlage für unser heutiges Wissen vom Lymphsystem geschaffen. Und schon wird aus dem 'abstoßenden Objekt' ein faszinierendes Dokument der Wissenschaftsgeschichte." Diese Ambivalenz finde man bei vielen medizinhistorischen Objekten.

Dieser Kupferstich von Simon Thaddaeus Sondermayr aus dem Jahr 1723 zeigt nicht den Ist-Zustand, sondern die Vision der Professoren. Foto: Zentrum Stadtgeschichte Ingolstadt

Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: Anatomie wird 300 Jahre

Nicht nur das Museum feiert am Wochenende Geburtstag, sondern auch das Gebäude der sogenannten "Alten Anatomie". Während das Museum erst 50 Jahre zählt, gibt es die "Alte Anatomie" schon 300 Jahre. Am 27. April 1723 wurde in Ingolstadt auf einem Grundstück zwischen der Hohen Schule und der Stadtmauer der Grundstein für ein Gebäude gelegt, das die Medizinische Fakultät beheimaten sollte - die heutige "Alte Anatomie", erzählt die Museumsleiterin - in Ingolstadt war nämlich bereits 1472 die erste bayerische Landesuniversität gegründet worden. In zeitgenössischen Quellen war allerdings noch nicht die Rede von der "Alten Anatomie", sondern von einem "Exercitiengebäude" mit "Hortus botanicus". Dort sollten nicht nur theoretische Vorlesungen stattfinden, sondern auch praktische Experimente und anatomische Sektionen. Dafür war insbesondere das "Theatrum anatomicum" vorgesehen, der Anatomiesaal, den ein prächtiges Deckenfresko ziert. Die Ingolstädter Anatomie war die einzige im gesamten deutschsprachigen Raum, für die ein Neubau geschaffen wurde, betont Ruisinger.

Dieses Foto bildet das Gebäude der "Alten Anatomie" vor 1882 ab. Foto: Zentrum Stadtgeschichte Ingolstadt

Als Ingolstadt um 1800 seinen Status als Universitätsstadt verlor, ging das Gebäude in private Hände über und wurde umgebaut. In den 1960er-Jahren beherbergte es unter anderem die Werkstätten des Stadttheaters, erzählt die Museumsdirektorin weiter. Doch dann beschloss der Stadtrat, das Gebäude für das anstehende Gründungsjubiläum der Landesuniversität in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Und so wurde am 23. Juni 1973 unter Oberbürgermeister Peter Schnell in dem frisch restaurierten Gebäude das Medizinhistorische Museum eröffnet - damals das einzige in ganz Deutschland.

Um 1950 ist die "Alte Anatomie" als einstiges barockes Schmuckstück kaum wiederzuerkennen. Foto: Zentrum Stadtgeschichte Ingolstadt

Jubiläum des DMMI: Führungen, 70er-Party und Kinderprogramm

Das DMMI wurde zwischenzeitlich modernisiert und erfüllt nun die diversen Anforderungen, die heute an ein Museum gestellt werden, sagt die Direktorin. So gehe es inzwischen nicht mehr nur um die Qualität der Exponate, sondern auch um die Aufenthaltsqualität. Besucherinnen und Besucher erwarteten ein Café und einen Shop. Außerdem Multimedialität. Ruisinger: "Die 'Alte Anatomie' mit ihrem Arzneipflanzengarten gehört heute zu den Sehenswürdigkeiten, die man beim Stadtbummel mit auswärtigen Gästen zu besuchen pflegt." Das DMMI bietet eine Dauerausstellung sowie wechselnde Sonderausstellungen. "Steinreich. Das Schneidhaus der Fugger in Augsburg" heißt die aktuelle Ausstellung, die noch bis Mitte September läuft.

So sah das Anatomiegebäude nach der 1972 beendeten Sanierung aus. Foto: DMMI

Am Wochenende feiert das Museum nun seine beiden Geburtstage. Am Freitag geht es los mit einem Festakt für geladene Gäste, der auf der Internetplattform YouTube übertragen wird. Am Samstag und am Sonntag ist das Deutsche Medizinhistorische Museum dann bei freiem Eintritt ab 10 Uhr für jeden zugänglich. Das Programm ist bunt. Am Samstag starten von 11 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde im Foyer drei verschiedene "Kurz und Schmerzlos"-Führungen, von 20 bis 24 Uhr findet eine 70er-Jahre-Party mit DJ Pann im Festzelt auf dem Museumshof statt. Der Sonntag steht von 10 bis 17 Uhr ganz im Zeichen der Familie: Das neue Suchspiel durch die Dauerausstellung feiert Premiere und wer mitmacht, kann an einer Verlosung teilnehmen, deren Gewinner um 17 Uhr gezogen werden. Außerdem gibt es Mitmach-Stationen zum Basteln und Kinderschminken im Arzneipflanzengarten. Um 11, 13 und 15 Uhr finden Lesungen für Kinder mit Margret Gilgenreiner im Seminarraum "Christa Habrich" statt, um 13, 14, 15 und 16 Uhr "Kurz-und Schmerzlos"-Familienführungen durch die Sonderausstellung. Das Museumscafé "Hortus Medicus" bietet Jubiläumsspecials, zudem ist am Sonntag ab 12 Uhr ein "Eisbike" vor Ort.