Der Westpark-Chef sieht den Online-Handel "entspannt"

Den Westpark in Ingolstadt gibt es seit 28 Jahren. In die Jahre gekommen sei er aber keineswegs, sagt Centermanager Rüdiger Leibold.

Von Luzia Grasser

Nicht nur in Ingolstadt geht die Angst vom "Sterben der Innenstadt" um. Das Salamanderhaus steht leer, genauso wie das Kaufhofgebäude. Auch an vielen kleineren Läden und Geschäften hängt ein Schild mit "zu vermieten".

Ein paar Kilometer weiter draußen, im Westen der Stadt, erstreckt sich der Westpark. Die Eröffnung 1996 war im Vorfeld von Protest begleitet, gerade auch aus Neuburg. Man befürchtete drastische Auswirkungen auf den eigenen Einzelhandel. Inzwischen ist der Westpark, der von einer Edeka-Tochter betrieben wird, 28 Jahre alt und beherbergt an die 140 Geschäfte. "Der Westpark war und ist heute noch eine echte Erfolgsgeschichte", sagt Rüdiger Leibold, seit Oktober 2022 Centermanager des Einkaufszentrums. Trotz seines Alters sei der Westpark keineswegs in die Jahre gekommen. Und dennoch: Ganz ohne Spuren sind die vergangenen Jahre mit Pandemie, Inflation und dem Boom des Onlinehandels am Einkaufszentrum nicht vorbeigegangen. Aber Leibold hat durchaus Ideen, wie der Westpark sich weiterentwickeln könnte.

