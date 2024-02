Doppelgängerinnen-Mord: Zeugen aus der Heimat des Opfers sagen aus

Der Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt geht weiter. Es ist der neunte Tag. Was werden die Zeugen aus Heilbronn berichten?

Tag neun im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt. Heute werden mehrere Zeugen aus dem Raum Heilbronn erwartet, also aus der Heimat des Opfers Khadidja O. Dort sollen die Angeklagten Schahraban K. und Sheqir K. die 23-Jährige am 16. August 2022 kurz vor ihrem Tod abgeholt haben.

Als erstes sagt die beste Freundin von Khadidja O. aus.

20 Bilder Doppelgängerinnen-Mord: Der Prozessauftakt in Bildern Foto: Luzia Grasser

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat sich bereits zur Tat geäußert. Ihren Schilderungen nach ist sie unschuldig. Ihren Mitangeklagten hat sie schwer belastet.