Ingolstadt

vor 16 Min.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Hat Schahraban K. nur einen "Dummen" gesucht?

Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt: Die Angeklagte betritt den Saal.

Plus Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt: Wieder sagt ein Zeuge aus, der nach der Tat eniges gehört und gesehen hat. Ein anderer wird mit Handschellen und Fußfesseln vorgeführt.

Von Dorothee Pfaffel

Am 23. Verhandlungstag im Doppelgängerinnen-Mordprozess sagen erneut Zeugen aus Ingolstadt aus. Man merkt, dass sie nicht da sein wollen - hier vor dem Landgericht, unmittelbar im Fokus der Justiz. Einer von ihnen ist schon zum dritten Mal geladen, nachdem er zweimal einfach nicht aufgetaucht ist. Diesmal wird er gegen seinen Willen mit Handschellen und Fußfesseln vorgeführt. Der andere ist einer von Sheqir K.s früheren Freunden.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Angeklagter soll auch mal Kokain genommen haben

Zuerst sagt Yusuf D. über den Angeklagten Sheqir K. wieder nur das, was schon viele vor ihm berichtet haben: ein "herzenslieber", guter Junge, lustig und eher ruhig. Ab und zu mal ein Joint, hier und da mal ein Whiskey-Cola. Der Alkoholkonsum von seinem Freund aus Kindheitstagen habe vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen, dennoch habe Sheqir K. nur am Wochenende getrunken, erzählt der Zeuge. Aber dann erwähnt der 25-Jährige neben Cannabis auch Kokain und dass der Angeklagte gerne etwas "ausprobiert" habe. Das relativiert er allerdings schnell wieder, als die psychiatrische Gutachterin genauer nachfragt.

