Doppelgängerinnen-Mordprozess: Was ist dran an der "Todesliste"?

An Tag 19 im Doppelgängerinnen-Mordprozess geht es um den Vorwurf der Anstiftung zum Mord gegen Sheqir K. und die sogenannte Todesliste. Was es damit auf sich hat.

Bislang stand meist die Angeklagte Schahraban K. im Mittelpunkt des sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozesses am Landgericht Ingolstadt. An Tag 19 geht es nun aber vor allem um den Mitangeklagten Sheqir K. Ihm wird nicht nur Mord vorgeworfen, sondern auch Anstiftung zum Mord. Er soll laut Staatsanwaltschaft in der Untersuchungshaft auf einer Liste Namen notiert haben mit potenziellen Belastungszeugen und dann einen Mithäftling dazu angestiftet haben, einen Teil dieser Zeugen zu eliminieren und einen Teil zu verletzen, wenn er entlassen wird. Was ist dran an dieser "Todesliste"? Mitgefangene des Angeklagten sollen als Zeugen Licht ins Dunkel bringen.

Darum geht es im Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt

Was wird den Angeklagten vorgeworfen? Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. getötet haben, weil sie der Angeklagten zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat sich bereits zur Tat geäußert. Ihren Schilderungen nach ist sie unschuldig. Ihren Mitangeklagten hat sie allerdings schwer belastet.

Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

