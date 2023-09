Ingolstadt

14:15 Uhr

Endspurt in der Sommer Lounge in Ingolstadt

Die Sommer Lounge in Ingolstadt ist immer gut besucht.

Plus Die Rooftopbar auf dem Dach des Ingolstädter Gründerzentrums Brigk hat nur noch wenige Tage geöffnet. Wie lief's? Und wie geht's weiter?

Von Dorothee Pfaffel

Die Sonne strahlt in die Aperol Sprizz Gläser auf den Tischen der Ingolstädter Sommer Lounge. Es ist das meistverkaufte Getränk in der Rooftopbar, erzählt Klaus Richters von der Eventagenur Luminous, die die Lounge auf die Beine gestellt hat. Wie viele Liter geflossen sind, kann er aus dem Stehgreif nicht sagen. Doch es waren viele. Die Bar war und ist - noch bis Sonntag hat sie geöffnet - ein voller Erfolg.

Auch Liegestühle gibt es in der Sommer Lounge. Foto: Dorothee Pfaffel

"Das erste Wochenende war Wahnsinn", sagt Richters und staunt immer noch. Die Sommer Lounge sei nahezu überrannt worden. Und die Begeisterung der Menschen hielt an. Fast jeden Tag musste der Einlass irgendwann dicht gemacht werden, oft schon gegen 18.30 Uhr. Zwischen 300 und 350 Menschen wurden gleichzeitig aufs Dach gelassen. "Die Leute standen Schlange", erzählt Richters. Diese Menge an Menschen hätten er und seine beiden Kollegen Diego Richter und Christopher Britt nicht erwartet. Das Besondere: Es sind Menschen aller Altersgruppen, die in den Liegestühlen, Strandkörben und auf den Hockern sitzen. Um den kleinen Pool tummeln sich Kinder, aber auch Erwachsene und strecken ihre Beine ins kühle Nass. Die Leute trinken und snacken. Es gibt Chips, Oliven, Törtchen und belegte Brote.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

