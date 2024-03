Erneut werden Ärzte des Klinikums Ingolstadt ausgezeichnet

Unter den ausgezeichneten Bereichen ist auch eine neue Kategorie: Interventionellen Radiologie. Was sich dahinter verbirgt.

Insgesamt fünf Ärzte des Klinikums Ingolstadt wurden in der aktuellen Ausgabe des Magazins Stern Gesundheit in den Bereichen Männergesundheit, Depressionen, Schlafmedizin, Wirbelsäulenchirurgie, Strahlentherapie und – als neue Kategorie in der Empfehlungsliste – der Interventionellen Radiologie ausgezeichnet.

„Interventionelle Radiologie“ heißt die Kategorie, die in der aktuellen Stern-Ausgabe erstmals mit aufgenommen wurde – und mit ihr ein langjähriger Experte des Klinikums Ingolstadt: Professor Dierk Vorwerk, der seit über 25 Jahren als Chefarzt am Institut für Radiologie des Klinikums Ingolstadt tätig ist. „Ich freue mich, dass das wichtige Fachgebiet der Interventionellen Radiologie nun auch Teil dieser unabhängigen Studie ist, deren Ergebnisse Patientinnen und Patienten eine wichtige Orientierung bieten“, sagt Vorwerk.

Die Interventionelle Radiologie stellt dabei den therapeutischen Arm der Radiologie dar. So werden beispielsweise bei arteriellen Verschlusserkrankungen oder bei einem Verschluss des Gallengangsystems durch einen Tumor diese nicht nur unter angiographischer Bildsteuerung diagnostiziert, sondern auch direkt behandelt.

Insgesamt wurden fünf Ärzte des Klinikums Ingolstadt ausgezeichnet

Neben ihm werden noch vier weitere Mediziner des Klinikums auf der etablierten Ärzteliste geführt: Dabei konnte Professor Thomas Blattert, Leiter des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums, erneut mit seiner Expertise im Fachgebiet Wirbelsäulenchirurgie überzeugen. Professor Andreas Manseck, Direktor der Klinik für Urologie, hat sich laut Stern besonders in der Behandlung des benignen, also gutartigen, Prostatasyndroms sowie bei urologischen Tumoren verdient gemacht. Professor Thomas Pollmächer, Direktor des Zentrums für psychische Gesundheit, der ebenfalls seit vielen Jahren einen festen Platz auf der Ärzteliste hat, wurde erneut für die Behandlung von Depression sowie im Fachbereich Schlafmedizin ausgezeichnet. Professor Andreas Schuck, Direktor des Instituts für Strahlentherapie und radiologische Onkologie, wurde in der Kategorie Strahlentherapie auf die Bestenliste aufgenommen.

Das Rechercheinstitut "MINQ" ermittelt deutschlandweit Ärztinnen und Ärzte aus 107 Fachbereichen, die durch besondere Qualifikationen oder Leistungen für spezielle Behandlungen empfohlen werden können. Hierzu werden nicht nur Zertifikate und Fallzahlen, sondern auch Patientenempfehlungen sowie die Meinung anderer Ärzte in die Recherche mit einbezogen. (AZ)

