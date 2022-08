Faschingsgesellschaft Narrwalla sucht Prinzenpaare

Den Garden der Faschingsgesellschaft Narrwalla in Ingolstadt mangelt es nicht an Nachwuchs. Was fehlt, sind Prinzessinnen und Prinzen – kleine wie auch große.

Es ist Hochsommer. Doch die Garden der Ingolstädter Faschingsgesellschaft Narrwalla haben bereits mit dem Training begonnen. Das Wichtigste fehlt allerdings noch: die Prinzenpaare – sowohl bei den Erwachsenen als auch für die Kinder- und Jugendgarde.

Manuel Oberle war vor sieben Jahren selbst Faschingsprinz: Manuel II. Heute ist der 32-Jährige der Präsident der Narrwalla. Die Aufgabe hat also "ein gewisses Suchtpotential", sagt er und lacht. Davor habe er weder viel getanzt noch sei er im Fasching aktiv gewesen, erzählt er. Seine Frau Ines, die damals schon mit der Erwachsenengarde aufgetreten ist, habe ihn überredet. Seitdem ist er dem Fasching und der Narrwalla verfallen, seine Begeisterung hört man an seiner Stimme.

Das Prinzenpaar der Narrwalla muss nicht aus Ingolstadt stammen

Oberle weiß also nur zu gut, was ein Prinzenpaar mitbringen muss. Man sollte sich mit dem Fasching identifizieren und gerne im Mittelpunkt stehen oder zumindest kein Problem damit haben. Das Prinzenpaar tritt nämlich sowohl bei kleinen Bällen auf wie auch bei Großveranstaltungen mit mehreren Hundert oder sogar über Tausend Menschen. Außerdem sollte man es "abkönnen, von Fotografen belagert zu werden", zählt Oberle weiter auf. Und natürlich ist eine "gewisse Begeisterung fürs Tanzen" wichtig. Vorkenntnisse im Standardtanz sind aber nicht erforderlich, auch wenn es "nicht schadet". In der Vergangenheit der Narrwalla sei "vom Profi-Tänzer bis zum kompletten Laien" schon alles dabei gewesen. Auch dass man aus Ingolstadt kommt, ist kein Muss. So gab es durchaus schon Prinzen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, wie zum Beispiel 2019 Stefan Tarnick, Eventmanager aus Karlskron.

Was man allerdings unbedingt haben sollte, ist Zeit. 40 bis 50 Auftritte seien es pro Faschingssaison, die das Prinzenpaar absolvieren muss, sagt Präsident Oberle. Die meisten davon in der Faschingswoche, also von Weiberfasching bis Faschingsdienstag. Dann sind es sogar bis zu sieben an einem Tag. Eine gute Grundkonstitution ist ebenfalls von Vorteil. "Man kommt körperlich an seine Grenzen." Um Prinzessin oder Prinz bei den Erwachsenen zu werden, muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Prinzessin oder Prinz der Kinder- und Jugendgarde kann man schon ab zehn Jahren werden.

Wer Prinz oder Prinzessin werden möchte, kann sich bei der Narrwalla Ingolstadt melden

Dass es heuer so schwierig sei, Prinzenpaare zu finden, liege an der Corona-Pandemie, vermutet Oberle. "Man kann noch nicht abschätzen, ob es etwas wird." In den Garden fehlt es hingegen nicht an Optimismus und Motivation. "Wir haben mehr Mitglieder als vor Corona, knapp 400", erzählt der Präsident der Narrwalla. Die Truppe der Bambinis und der Erwachsenen sei voll, lediglich bei den Jugendlichen seien noch ein oder zwei Plätze frei. "Leute können wir aber immer brauchen."

Im Moment eben vor allem Prinzenpaare. Oberle schwärmt: "Das ist ein einmaliges Erlebnis. Man muss es mal gemacht haben!"

Wer Interesse hat, Prinzessin oder Prinz für die kommende Faschingssaison zu werden, kann sich mit der Narrwalla über Facebook, Instagram oder über die Website www.narrwalla.de in Verbindung setzen. Auch eine E-Mail an praesident@narrwalla.de oder an info@narrwalla.de ist möglich.