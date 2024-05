Feiern statt parken: Festplatz ab 8. Mai komplett gesperrt

Wegen des Pfingstvolksfest wird der Parkplatz am Festplatz im Mai komplett gesperrt. Eine Alternative ist unter anderem das Parkhaus am Nordbahnhof.

Das Ingolstädter Pfingstvolksfest am Festplatz an der Dreizehnerstraße beginnt in diesem Jahr am Freitag, 17. Mai, und dauert bis einschließlich Sonntag, 26. Mai. Aus diesem Grund wurde der Parkplatz ab Donnerstag, 25. April, bereits teilweise, und wird ab Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr komplett gesperrt. Die ersten Parkflächen werden nach den Abbauarbeiten voraussichtlich ab 3. Juni wieder freigegeben. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit.

Autofahrer können am Nordbahnhof in Ingolstadt parken

Als alternative Parkmöglichkeit in diesem Zeitraum bietet sich unter anderem das Parkhaus am Nordbahnhof an. Dort stehen über 250 Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Parkticket besteht die Möglichkeit, den „Park + Ride“-Service zu nutzen und so kostenlos mit den Linien der INVG bis zum Rathausplatz und zurück zu pendeln. Dabei funktioniert das Parkticket gleichzeitig als Busfahrkarte und ist gültig für bis zu fünf Personen. (AZ)