Gartenlaube in Ingolstadt steht in Brand

Die Flammen drohen auf eine benachbarte Garage und eine Hecke überzugreifen. Doch die Feuerwehr kann das Feuer unter Kontrolle bringen.

Aufgrund einer brennenden Gartenlaube in Ringsee sind am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr mehrere Anrufe bei der integrierten Leitstelle Ingolstadt eingegangen. Darüber informiert die Berufsfeuerwehr Ingolstadt. Daraufhin wurde die Berufsfeuerwehr zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren Ringsee, Rothenturm und Unsernherrn alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte in der Barlachstraße stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die angrenzende Nachbargarage sowie eine Thujenhecke überzugreifen, so die Feuerwehr. Die Flammen konnten schnell niedergeschlagen werden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse waren umfangreiche Kontroll- und Nachlöscharbeiten von mehreren Grundstücken aus notwendig. (AZ)