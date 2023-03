Ingolstadt

Gegen Ampel geschleudert: Feuerwehr muss Frau aus ihrem Auto befreien

Bei einem Unfall an der Oskar-von-Miller-Straße in Ingolstadt musste die Feuerwehr eine Frau aus ihrem Auto befreien.

Zwei Autos stoßen am Montagabend in der Nähe des Audi-Tors 7 in Ingolstadt zusammen. Eine Frau wird dabei in ihrem Auto eingeklemmt.

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Hessen wollte am Montagabend gegen 19.15 Uhr in der Nähe des Audi-Werks nach links in die Oskar-von-Miller-Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei das entgegenkommende Auto einer 29-Jährigen aus Stammham. Bei dem Unfall in der Nähe des Audi-Werks ist ein Schaden in Höhe von rund 52.000 Euro entstanden. Foto: Heinz Reiß Das Auto der Frau wurde gegen die Ampel geschleudert Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen, wobei das Auto der Frau gegen die Ampel geschleudert wurde. Da die Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden war, musste sie von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 52.000 Euro. (AZ)

