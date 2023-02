Ingolstadt

Handy als Waffe: Justizminister warnt in Ingolstadt vor "Straftaten mit Highspeed"

Plus Immer mehr Jugendliche stehen vor Gericht, weil sie mit ihrem Handy Straftaten begangen haben. Meist, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein. Eine Kampagne soll aufklären.

Max sitzt abends ganz allein in seinem Zimmer. Nur sein Handy hat er in der Hand. Doch im Klassenchat geht es heiß her. Max mischt mit, schreibt, dass Anna eine "Schlampe" sei. Irgendwann verschickt er auch ein Nacktfoto des Mädchens. Am Ende landet Max vor dem Jugendgericht. Das Urteil: Der Schüler muss einen sogenannten Freizeitarrest absitzen. Das bedeutet: Er wird übers Wochenende eingesperrt.

