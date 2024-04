Ingolstädter Nachtschwärmer landen in der Polizeizelle

Äußerst uneinsichtig und rabiat waren zwei Discobesucher in Ingolstadt unterwegs. Die Nacht endete für die beiden 21-Jährigen in der Haftzelle.

Zwei Nachtschwärmer wollten in der Nacht auf Sonntag partout nicht einsehen, dass sie wegen ihrer Alkoholisierung nicht mehr in eine Disco in der Ingolstädter Theresienstraße durften. Weil sie sich äußerst uneinsichtig zeigten, rückte gegen 2.45 Uhr die Polizei an. Die Beamten erteilten den beiden 21-jährigen Ingolstädtern einen Platzverweis, den die beiden Männer allerdings nicht befolgen wollten. Die Folge war, dass beide in Gewahrsam genommen werden sollten.

Zwei Ingolstädter verbrachten die Nacht in der Polizeizelle

Einer der beiden wehrte sich allerdings derart massiv, dass eine Beamtin an der Hand verletzt wurde. Der 21-Jährige kam anschließend in die Haftzelle bei der Polizei, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zeitgleich störte sein Begleiter die Arbeit der Polizeibeamten derart, dass auch er die restliche Nacht in der Haftzelle verbringen musste. Er hatte etwas mehr als 0,5 Promille. (AZ)