Karola Frank neue Vorsitzende der IG Metall bei Audi

Jörg Schlagbauer hat das Amt niedergelegt, nachdem er Betriebsratsvorsitzender bei Audi wurde. Wer Karola Frank ist und was sie plant.

Die rund 33.000 IG Metall-Mitglieder bei Audi haben eine neue Vorsitzende: Karola Frank. Sie folgt Jörg Schlagbauer, der im Oktober vergangenen Jahres zum Audi Betriebsratsvorsitzenden in Ingolstadt gewählt wurde und aus diesem Grund nach 18 Jahren die Führung der innerbetrieblichen Gewerkschaftsorganisation niederlegte.

Die 41-jährige Karola Frank, gelernte Fahrzeuglackiererin und Meisterin für Lagerlogistik, wurde auf der heutigen Vertrauensleute-Vollversammlung von den rund 760 stimmberechtigten Vertrauensfrauen und Vertrauensmännern mit 91,6 Prozent zur neuen Vorsitzenden der IG Metall-Vertrauenskörperleitung gewählt. Karola Frank ist ehrenamtliches Mitglied im Bundesvorstand der IG Metall, seit 2009 Audi Betriebsrätin und seit Oktober 2023 Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in Ingolstadt sowie Aufsichtsratsmitglied der Audi AG. Der 40-jährige Fertigungsmechaniker Christopher Dengler und der KFZ-Mechatroniker Florian Schmid, 32 Jahre, wurden als Stellvertretende Vorsitzende gewählt.

IG Metall bei Audi: Schlagbauer bedankt sich für Vertrauen und Unterstützung

Carlos Gil, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt, bedankte sich bei Schlagbauer für knapp zwei Jahrzehnte gewerkschaftliches Engagement und seinen Einsatz als Vorsitzender der IG Metall bei Audi. „Ich habe Jörg als Metaller kennengelernt, der Gewerkschaftsarbeit mit Herz und Verstand leistet. Für die Entscheidung, die IG Metall bei Audi auf breitere Schultern aufzustellen, genießt Jörg meinen vollen Respekt“, so Gil. Über die Wahl von Frank als Nachfolgerin von Schlagbauer zeigte sich Gil sehr erfreut: „Karola setzt sich schon seit vielen Jahren und in den unterschiedlichsten gewerkschaftlichen Funktionen für die Interessen unserer Mitglieder ein.“

In seinem Bericht zur Situation der IG Metall bei Audi bedankte sich Schlagbauer für die Unterstützung und das Vertrauen, das ihm die Audi Vertrauensleute 18 Jahre lang entgegengebracht haben. „Meine Funktion war für mich kein Job. Für mich war es immer eine Verpflichtung den Menschen bei Audi und in der Region gegenüber“, so Schlagbauer. „Wir haben gemeinsam viel erreicht. In Tarifrunden ebenso wie für Investitionen in den Standort Ingolstadt und für die Sicherheit unserer Arbeitsplätze“, betonte Schlagbauer und ergänzte: „Bei den vergangenen vier Betriebsratswahlen gaben jeweils mehr als 85 Prozent der Audi Belegschaft ihre Stimme der IG Metall Liste.“

Neue Vorsitzende der IG Metall bei Audi will Gewerkschaftsarbeit modernisieren

Karola Frank sagte in ihrer Antrittsrede: „Die Arbeit der IG Metall-Vertrauensleute bei Audi steht für Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie organisieren basis-nah die Beteiligung und Mitsprache der Beschäftigten vor Ort in allen Bereichen des Unternehmens. Die Vertrauensleute engagieren sich für ein respektvolles Miteinander und den Zusammenhalt der gesamten Belegschaft. Sie kämpfen für faire Entgelte und gute Arbeit, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Audi und darüber hinaus.“ Mit den Vertrauensleuten zusammen will Frank die innerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit weiterentwickeln und modernisieren.

Bei der Verabschiedung von Schlagbauer erklärte Frank: „Jörg Schlagbauer hat fast zwei Jahrzehnte maßgeblich die Arbeit der Vertrauensleute geprägt und die politischen Positionen und Forderungen sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch gegenüber der Öffentlichkeit vertreten.“ Seine Geradlinigkeit, seine Charakterfestigkeit und sein leidenschaftliches Temperament im Einsatz für die Anliegen und Interessen der Audi Belegschaft hätten ihn zum Vorbild für viele gewerkschaftlich engagierte Kolleginnen und Kollegen gemacht. (AZ)