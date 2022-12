Klinikum Ingolstadt: Menschen bedanken sich

Am Klinikum Ingolstadt wurde ein Banner aufgehängt. Was das zu bedeuten hat.

Ein Banner ist derzeit an einem Zaun beim Ingolstädter Klinikum zu sehen. Mit schwarzer Farbe steht dort auf weißen Grund geschrieben: "Der Applaus ist längst nicht mehr zu sehen, doch euer Einsatz bleibt bestehen." Es handelt sich dabei um eine Anspielung auf die Szenen, die sich in den Hochzeiten der Corona-Pandemie in ganz Deutschland abspielten: Menschen applaudierten zum Dank für ihre Arbeit für Mediziner, Medizinerinnen und Pflegepersonal. Inzwischen hat sich das gesellschaftliche Leben normalisiert – doch das Personal im Klinikum arbeitet immer noch unter Hochdruck. (AZ)