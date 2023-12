Ladendieb prallt auf der Flucht gegen Glasscheibe

Im Westpark in Ingolstadt wollten ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger Waren im Wert von 30 Euro stehlen. Weit kamen sie aber nicht.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr wurden ein 17-jähriger und ein 18-jähriger Ingolstädter in einem Supermarkt des Westparks dabei erwischt, wie sie mehrere Waren in ihren Taschen verstauten und an der Kasse lediglich einen Teil davon bezahlten. Nach dem Passieren der Kasse wurden sie von zwei Mitarbeitern angesprochen.

Der Jüngere versuchte zu fliehen, taumelte dabei jedoch und konnte durch einen Angestellten festgehalten werden, berichtet die Polizei. Der Ältere versuchte ebenfalls zu flüchten, rannte dabei jedoch gegen eine geschlossene Glastür, so dass er widerstandslos gestellt werden konnte.

Nach Übergabe an die Polizei stellte sich heraus, dass der Gesamtwert der nicht bezahlten Waren lediglich circa 30 Euro betrug. (AZ)