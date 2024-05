Ladendiebin im Westpark auf frischer Tat ertappt

Eine Diebin ist in einem Drogeriemarkt im Ingolstädter Westpark aktiv gewesen, wurde aber direkt erwischt.

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr ist in einem Drogeriemarkt im Westpark eine 23-jährige Ladendiebin erwischt worden. Das teilt die Polizei Ingolstadt mit.

Zunächst bezahlte die Frau mehrere Artikel an der Kasse. Beim Passieren des Kassenbereichs ging aber dennoch der akustische Alarm los. Als Mitarbeiter nachsahen, was sich in der Tasche der Frau befand, wurde Waren entdeckt, die die Frau nicht bezahlt hatte. Der Wert der Produkte wird auf knapp 70 Euro beziffert. Gegen die Frau wird ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)

