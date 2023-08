Lustige Anekdoten, gesunde Bewegung und ein schöner Ausblick

Eine Radtour durch den Gerolfinger Eichenwald, eine Wanderung auf den Scherbelberg oder doch lieber auf den Pfeifturm steigen? Ausflugstipps in Ingolstadt.

Wer in den nächsten Tagen noch nichts vor hat, dem bietet die Stadt Ingolstadt verschiedene Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Egal ob Stadtführung, Wanderung, Fahrradtour oder ein Museumsbesuch - es ist für jeden etwas dabei.

Wer sich für eine Stadtführung interessiert, kann am Samstag, 12. August, um 14 Uhr, am Sonntag, 13. August, ebenfalls um 14 Uhr oder am Dienstag, 15. August, um 13.30 Uhr zur Touristinformation am Rathausplatz kommen und von dort einem Gästeführer oder einer Gästeführerin auf einem Sparziergang durch zwölf Jahrhunderte bewegter Stadtgeschichte folgen. Entlang des Weges erwarten die Teilnehmenden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Donaustadt, bedeutsame historische Stätten und geheimnisvolle Orte. Sie hören von ungewöhnlichen Bräuchen und Begebenheiten und lernen berühmte Persönlichkeiten kennen, die der Donaustadt ihren Stempel aufgedrückt haben.

Am Freitag, 11. August, um 19 Uhr und um 20 Uhr sowie am Samstag, 12. August, um 10.30 Uhr und um 11.30 Uhr finden wieder Pfeifturmbegehungen statt. Treffpunkt ist ebenfalls an der Touristinformation. Der schlanke, gotische Pfeifturm erhebt sich mitten im Herzen der Altstadt neben der ältesten Pfarrkirche Ingolstadts und hinter dem Alten Rathaus. 63 Meter ist er hoch und 201 Stufen gilt es zu erklimmen, bis man oben angekommen ist. Doch für die Mühe des Aufstiegs wird man mit einem Rundblick über Ingolstadt und weit hinein in die Region belohnt.

Eine Radtour führt auf den Ingolstädter Hausberg, den Scherbelberg

Der Berg ruft am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr. Der Scherbelberg ist der höchste Punkt Ingolstadts und doch kennen nur wenige seine wahre Geschichte. Für die einen ist er ein beliebter Ort mit wunderbarer Aussicht auf die Silhouette der westlichen Altstadt, für andere ist er ein einmaliges Zeugnis der wechselhaften Historie Ingolstadts. Gemeinsam mit einer Stadtführerin können Interessierte den Ingolstädter Hausberg erklimmen. Dabei erhalten sie einen Überblick über 1200 Jahre Stadtgeschichte und hören zahlreiche Anekdoten.

Ebenfalls viele Anekdoten und Geschichten erzählt ein Stadtführer auf der Tour durch den Gerolfinger Eichenwald. Es geht um Römer, Gräber, Holzmutter und Brennen – und wie diese Dinge zusammenhängen. Die Tour startet am Sonntag, 13. August, um 13.30 Uhr an der Touristinformation beziehungsweise um 14.15 Uhr in Gerolfing an der Kirche St. Rupert in der Eichenwaldstraße. Die Fahrzeit beträgt ungefähr drei Stunden, die Strecke ist rund 30 Kilometer lang.

Kostenlose Führung durch Dauerausstellung im Armeemuseum in Ingolstadt

Das Bayerische Armeemuseum zeigt die größte Dauerausstellung zum Ersten Weltkrieg in Europa. Der Krieg ist eine Zäsur in der Geschichte Europas und weit darüber hinaus. Die Vernichtungskraft der Armeen erreichte eine bis dahin unvorstellbare Dimension und erschütterte die Grundfesten der Alten Welt. Das Museum gibt einen Überblick über Ursachen und Verlauf der Katastrophe und veranschaulicht anhand ausgewählter Exponate den zermürbenden Alltag an der Front sowie das Leiden der Bevölkerung in der Heimat. Am Sonntag, 13. August, von 14 Uhr bis 15.30 Uhr findet eine Führung durch die Aussellung statt. Treffpunkt ist an der Museumskasse im Reduit Tilly.

Am Dienstag, 15. August, Mariä Himmelfahrt, sind die Museen in Ingolstadt wie folgt geöffnet: das Stadtmuseum von 10 Uhr bis 17 Uhr, das Bauerngerätemuseum von 14 Uhr bis 17 Uhr, das Museum für Konkrete Kunst von 10 Uhr bis 17 Uhr, das Deutsche Medizinhistorische Museum von 10 Uhr bis 17 Uhr, das Lechner Museum von 10 Uhr bis 17 Uhr, das Marieluise-Fleißer-Haus von 10 Uhr bis 16 Uhr, die Asamkirche Maria de Victoria von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 12.30 bis 17 Uhr, die Galerie von 12 Uhr bis 18 Uhr, das Bayerische Armeemuseum von 10 Uhr bis 17.30 Uhr und das Museum Mobile von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Das Ingolstädter Freibad hat an Mariä Himmelfahrt von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Es findet kein Frühschwimmen statt. (AZ)