Mit Spielfreude und größter Virtuosität gibt das GKO sein Neujahrskonzert

Kolsimcha (Stimme der Freude) und das Georgische Kammerorchester entfachen in Ingolstadt ein musikalisches Feuerwerk. Das Publikum belohnt mit Standing Ovations.

„Es ist sicherlich nicht alltäglich, einen derart außergewöhnlich und genial intonierten Sound erleben zu dürfen.“ – Diesen zauberten die brillant agierenden Musiker von Kolsimcha (Stimme der Freude) im versierten Zusammenspiel mit dem Georgischen Kammerorchester erstmals in den von der Akustik her gut klingenden, ausverkauften Saal des Congress Centrums in Ingolstadt.

Lebendigkeit, Emotionalität, Virtuosität, ausgezeichnete künstlerische Qualitäten sowie die scheinbar mühelose Überwindung von musikalischen Stilen und Grenzen, frei von Etiketten und falscher Scheu vor Experimenten, sind Garanten für den Erfolg von Kolsimcha. Dies wurde ganz besonders deutlich.

Vor 20 Jahren begann die Formation auf jüdischen Hochzeitsfeiern traditionelle Klezmermusik zu spielen, doch schon damals schufen sie mit ihrem Konzept eines "Contemporary Klezmer", der osteuropäische Musiktradition mit Jazz und Elementen der klassischen Musik verbindet, ganz eigene, unverwechselbare Klangwelten, jenseits aller traditionellen Klischees.

Immer auf der Suche nach einer Erweiterung des musikalischen Horizonts, haben sie im Laufe der Jahre durch die Integration unterschiedlichster musikalischer Formen ihren ganz persönlichen Stil gefunden, der Publikum und Kritik gleichermaßen begeistert.

Das GKO wird beim Ingolstädter Neujahreskonzert von Kolsimcha unterstützt

Traditionelle jüdische Festmusik mit Elementen des Klezmer versehen (Jerusalem, Noach), amerikanischer Jazz, europäische Klassik, Filmmusik: Die Musiker dieses Ensembles, Ariel Zuckermann (präsentierte sich bei diesem Sonderkonzert als ausgezeichneter Dirigent und ebenso als begnadeter Flötist), Michael Heitzler (ein ohne Zweifel weltweit führender Klarinettist des Jazz, Klezmer und der Klassik), der geniale Bassist Veit Hübner, Christoph Staudenmann (einer der besten Schlagzeuger der Schweiz) sowie Olivier Truan, als Komponist und Pianist „Herz und Kopf“ (er arbeitete in vergangener Zeit mit Pop-Größen wie Elton John, Stevie Wonder, Prince) entfachten zusammen mit dem bestens agierenden Georgischen Kammerorchester ein energiegeladenes Feuerwerk an Melodien und vielseitig angelegten Klangwelten.

Lesen Sie dazu auch

Weltmusik ist grenzenlos und spricht die Sprache unterschiedlicher Kulturen und Nationen. Dies verdeutlichte Kolsimcha auf eigene und unnachahmliche Art. Egal, ob sich die Zuhörer musikalisch auf einen persischen Markt mitgenommen fühlen, den Klängen der Altstadt Jerusalems lauschen, sich Landstriche Osteuropas vorstellen, einen Ballett-Tanz verinnerlichen oder einer Klezmer-Suite das Gehör schenken, die stilistische Offenheit von Kolsimcha durchdringt den Empfindungsreichtum des Menschen, der diese Musik erleben darf.

Auch das Georgische Kammerorchester agiert bei diesem Konzert mit spürbarer Freude und glänzt durch erstaunliche Virtuosität. Standing Ovations und drei herausragend intonierte Zugaben!

Info: Karten für die Abo-Konzerte 2024 sind ab sofort erhältlich unter www.georgisches-kammerorchester.de im Internet.