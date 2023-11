Neue Ausstellung im Medizinhistorischen Museum widmet sich "Hals- und Beinbruch"

Ab sofort gibt es im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt eine neue Sonderausstellung. Sie trägt den Titel "Hals- und Beinbruch" und beschäftigt sich mit Ski-Gymnastik.

Würden Sie es schaffen, tief in die Hocke zu gehen und diese Position zwei Minuten lang zu halten? Die sogenannte Abfahrtshocke kann, wer mag, nun in der aktuellen Sonderausstellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt ausprobieren. Und zwar gemeinsam mit Skirennläuferin Rosi Mittermaier. Ein Bildschirm mit einem Video, das den Star in einer Tele-Gymnastik-Sendung der 1970/80er Jahre zeigt, lädt zur Interaktion ein. Die multimediale Ausstellung trägt den Titel "Hals- und Beinbruch! Fit für die Piste mit Ski-Gymnastik" und beschäftigt sich mit der Geschichte der Ski-Gymnastik.

Alois Unterkircher ist Kurator der Ausstellung "Hals- und Beinbruch!" im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Foto: Dorothee Pfaffel

Die Sonderausstellung ist chronologisch aufgebaut, erklärt Kurator Alois Unterkircher. Sie beginnt mit einem Votivbild von 1780, einer Zeit, in der Schnee noch eine Last bedeutete und Furcht statt Freude auslöste. Ein Paar "Schneereifen", spezielle Schuhe aus Holz und Schnur, macht deutlich, wie mühsam die Menschen sich früher im Schnee fortbewegen mussten. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte die weiße Pracht dann ihren Schrecken verloren. Ein "Skigebet" zeigt, dass die Menschen den Schnee nun herbeisehnten - um Skifahren zu können.

Geschichte der Ski-Gymnastik: Frauen sollten im Rock skifahren

Die Ausstellung beschäftigt sich nicht nur mit Ski-Gymnastik an sich, sondern auch mit der Infrastruktur, die notwendig wurde, um überhaupt in Skigebiete und auf Berge zu kommen, wie die Reichsbahn und Lifte beziehungsweise Seilbahnen, und mit der Technik, die weiterentwickelt wurde, um die Verletzungsgefahr zu minimieren, wie etwa die verschiedenen Bindungen an den Skiern. Und auch ein Spiegelbild der Gesellschaft steckt in der Geschichte des Skifahrens - sollten Frauen doch zunächst in Röcken Skifahren anstatt in Hosen.

So sahen früher Menschen bei der Ski-Gymnastik aus. Foto: Dorothee Pfaffel

Eigentlich ist dieser Wintersport in Norwegen entstanden und erst Ende des 19. Jahrhunderts nach Mittel- und Kontinentaleuropa gekommen, erzählt Unterkircher. Allerdings habe das Skifahren in Norwegen eher dem heutigen Langlaufen geglichen. Deshalb mussten die Bretter und Bindungen für das alpine Skifahren angepasst werden.

Eine große Schwarz-weiß-Fotografie bildet einen durchtrainierten jungen Mann mit Waschbrettbauch ab, die Füße in Pflugstellung. Das Foto macht klar, zum Skifaren musste man fit sein - oder fit werden. Als das Skifahren immer populärer wurde, mussten sich die Menschen also in Form bringen: die Ski-Gymnastik war geboren. Insbesondere Großstädter aus schneearmen Gebieten versuchten um 1914 beim sogenannten "Trockentraining", noch bevor sie auf einem Berg im Schnee standen, ein paar Grundregeln und bestimmte Bewegungen zu erlernen, sagt der Kurator. Zum Beispiel, wie beherrsche ich die Bretter? Wie binde ich die Riemen der Bindung richtig? Wie stehe ich im Tiefschnee auf?

Medizinhistorisches Museum Ingolstadt: Beugt Gymnastik Verletzungen vor?

Ein weiteres Scharz-weiß-Bild an der Wand zeigt , dass die Menschen Ski-Gymnastik anfangs in ihrer Alltagskleidung absolviert haben, das bedeutet: Männer im Anzug. Damit die Bewegungen auch in einem gewissen Takt ausgeführt wurden, verband man die Gymnastik stets mit Musik. Dazu gibt es in der Ausstellung Hörbeispiele. Die Gymnastik sollte Verletzungen vorbeugen.

Eine Erste-Hilfe-Ausrüstung für Skifahrer. Foto: Dorothee Pfaffel

Ebenfalls im Medizinhistorischen Museum zu sehen, ist eine Erste-Hilfe-Ausrüstung, die Skifahrer Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer bei sich tragen sollten. Dazu gehörte Verbandszeug, aber auch Schienen aus Metall und Holz zur Behandlung etwaiger Brüche. Eine Abbildung in einem Buch verdeutlicht, was bei einem Beinbruch notfalls zu tun sei: das Bein mit einem Ski-Stock fixieren und den Mann zum Abtransport auf seine Skier legen - denn Rettungshubschrauber gab es damals noch nicht.

12 Bilder "Hals- und Beinbruch": Die Ausstellung in Bildern Foto: Dorothee Pfaffel

Im Jahr 1970 startete der Deutsche Sportbund eine Werbekampagne für den Breitensport. Mit dem Spruch "Trimm dich durch Sport" sollte die durch das Wirtschaftswunder etwas träge gewordene Bevölkerung in Schwung gebracht werden, denn die Ärzte blickten mit Sorge auf die "Wohlstandsbäuche" der Deutschen. Maskottchen der Kampagne war das Comic-Männchen "Trimmy", das für jede Sportart das passende Outfit trug. Sportgymnastik wurde nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern auch über Schallplatten vermittelt. Dabei handelte es sich nicht nur um Ski-Gymnastik, sondern beispielsweise auch um Gymnastik für Autofahrer und für junge Mütter.

Ab April mehr zum Thema Knochenbrüche mit Klinikum Ingolstadt

Das Thema Ski-Gymnastik würde man nicht sofort im Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt vermuten, gibt Unterkircher zu. Doch es gebe zwei Gründe, warum er es aufgegriffen habe. Zum einen sei die Ski-Gymnastik überhaupt noch nicht wissenschaftlich erforscht, zum anderen sei die moderne Ski-Gymnastik eine bayerische Erfindung.

Mit diesem Gerät transportierten Bergretter Verletzte ins Tal. Foto: Dorothee Pfaffel

Konkreter auf das Thema Knochenbrüche wird die Ausstellung ab April eingehen, verspricht der Kurator. Dann soll in Kooperation mit dem Klinikum Ingolstadt eine extra Vitrine im Seminarraum des Museums gestaltet werden. Darin wird Professor Hans-Georg Palm, Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum, veranschaulichen, wie Brüche medizinisch behandelt werden.