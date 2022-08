Schlägerei im Ingolstädter Freibad

Im Freibad in Ingolstadt haben bislang Unbekannte einen 47-Jährigen nach einem Volleyballspiel verprügelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einem Volleyballspiel kam es Donnerstagnachmittag im Freibad in der Jahnstraße in Ingolstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beteiligten Spielern. Offenbar aufgrund der Frustration nach einer Niederlage in einem vorangegangen Volleyballspiel griff ein bislang unbekannter junger Mann gegen 17.30 Uhr einen 47-jährigen Gegenspieler an, schlug auf diesen ein und beleidigte ihn. Hierbei erhielt er auch Unterstützung von seinen Begleitern, heißt es im Polizeibericht.

Anschließend entfernte sich die Personengruppe. Der 47-jährige Ingolstädter wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 mit der Polizeiinspektion Ingolstadt in Verbindung zu setzen.