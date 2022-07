Ingolstadt

14.07.2022

Stellenoffensive für die Donautherme

Die Donautherme in Ingolstadt soll im Oktober fertiggestellt sein. Dann können sich dort zahlreiche Besucherinnen und Besucher vergnügen. Der Umbau hatte sich immer wieder verzögert.

Plus Ende Oktober soll die Donautherme in Ingolstadt öffnen. Bis es so weit ist, muss nicht nur baulich noch einiges passieren, sondern auch beim Personal.

Von Dorothee Pfaffel

Immer wieder haben sich die Umbaumaßnahmen verzögert, seit das Wonnemar im Juni 2019 schloss. Am 28. Oktober soll das Bad nun unter dem neuen Namen Donautherme wieder eröffnen – als wahres Freizeitparadies. Mehr als drei Jahre war die Anlage in Ingolstadt dann geschlossen. Damit die Therme betrieben werden kann, muss nicht nur der Bau abgeschlossen werden, auch das Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss noch kräftig wachsen.

