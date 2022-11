Streit beim Einparken: Seniorin fährt Kontrahentin über den Fuß

Zwei Autofahrerinnen wollten in Ingolstadt in dieselbe Parklücke fahren. Als sie sich nicht einigen konnten, fuhr die eine einfach weiter - zum Schmerz der anderen.

Auf einem Parkplatz in der Krumenauerstraße in Ingolstadt kam es am Dienstag zu einem Disput zwischen zwei Autofahrerinnen um eine freigewordene Parklücke. Gegen 9 Uhr wollten eine 51-jährige Ingolstädterin und eine 70-jährige Ingolstädterin beide mit ihrem Auto in die gleiche Parklücke einfahren, die soeben freigeworden war. Die beiden konnten sich jedoch nicht einigen, weshalb die 51-jährige aus ihrem Fahrzeug ausstieg und ihre Kontrahentin zur Rede stellte.

51-Jährige wird verletzt, als 70-Jährige aus Ingolstadt ihr über den Fuß fährt

Wie die Polizei berichtet, kam es zu einer kurzen Diskussion zwischen den beiden. Die andere Autofahrerin ließ sich davon jedoch nicht beirren und setzte ihren Weg in die Parklücke fort. Hierbei kam sie zu nah an die ausgestiegene Autofahrerin und fuhr ihr über den Fuß. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die 51-jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Behandlung. (AZ)