Tag der offenen Tür bei der akutgeriatrische Tagesklinik

Interessierte können einen Blick in die akutgeriatrische Tagesklinik des Klinikums werfen. Es werden Angebote gezeigt, wie dort Senioren geholfen wird.

Tagsüber Therapie, nachmittags wieder zu Hause: In der Akutgeriatrischen Tagesklink des Klinikums Ingolstadt wird Menschen ab 70 Jahren, die an altersmedizinischen Erkrankungen leiden, geholfen. Tagsüber bekommen die Seniorinnen und Senioren ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Therapieangebot und am Nachmittag werden sie wieder nach Hause in ihre gewohnte Umgebung gebracht.

Am 15. Mai 2024 findet ein Tag der offenen Tür an der Akutgeriatrischen Tagesklinik in Ingolstadt statt

Am 15. Mai ab 16 Uhr lädt die Akutgeriatrische Tagesklinik zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Dort haben zuweisende Haus- und Fachärzte, Betroffene und deren Angehörige sowie andere Interessierte die Möglichkeit, einen Einblick in die Therapiemöglichkeiten und Pflegeangebote zu erhalten.

Die Ärzte und Therapeutinnen stellen Behandlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Mobilität, Gangsicherheit, Balance, Kraft und Ausdauer vor. Darüber hinaus werden ergotherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung von alltäglichen Aktivitäten wie Essen und Anziehen sowie physikalische Maßnahmen wie Muskelentspannung und Schmerzlinderung gezeigt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, verschiedene Gehhilfen zu testen sowie andere Hilfsmittel wie Greifzangen, Schreib- und Anziehhilfen auszuprobieren.

Die Veranstaltung findet zwischen 16 und 18 Uhr in der Münchener Straße 135 (1. Stock) statt. Der Zugang ist über die Hanslmairstraße möglich. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (AZ)

