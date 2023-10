Toter Mann in Ingolstadt: Die Todesursache steht fest

Am Freitagmorgen wurde in Ingolstadt ein toter Mann am Straßenrand gefunden. Jetzt steht die Todesursache fest.

Am Freitagmorgen haben Passanten gegen 7.30 Uhr in Ingolstadt einen toten Mann gefunden. Er lag in einem Grünstreifen an der Manchinger Straße, etwa auf Höhe des Fußballstadions. Zunächst konnte die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen, doch jetzt steht die Todesursache fest. Der Mann ist offenbar gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er an den Folgen gestorben ist. Das ist das Ergebnis der Obduktion sowie auch der Ermittlungen am Ort des Geschehens selbst.

Der Mann ist in Ingolstadt gestürzt und an den Folgen gestorben

Zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei haben die Ermittler der Kripo nach Spuren gesucht, die Hinweise zum Tod des 56-Jährigen liefern könnten.

Das Ergebnis: Der Sturz gilt als "wahrscheinlichste Ursache für den Tod des Mannes", heißt es im Polizeibericht. Für die Beteiligung anderer Personen oder anderer Verkehrsteilnehmer gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Damit schließt die Polizei auch einen Unfall weitgehend aus. Allerdings gehen die Ermittlungen weiter, bis das Geschehen endgültig geklärt ist. (AZ)