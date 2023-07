Ingolstadt

Unbekannte wollen in ein Schmuckgeschäft einbrechen und scheitern

Unbekannte haben versucht, in Ingolstadt in ein Schmuckgeschäft einzubrechen. Doch sie scheiterten an der Tür.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag versucht, in Ingolstadt in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Doch die Eingangstür hielt den Einbrechern stand.

In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft in Ingolstadt einzubrechen. Jetzt ermittelt die Kripo und hofft auf Hinweise. Die Einbrecher wollten die Eingangstür des Schmuckgeschäfts in Ingolstadt aufbrechen Laut Polizei versuchten die Unbekannten, mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Schmuckgeschäfts in der Harderstraße aufzubrechen. Dies gelang jedoch offensichtlich nicht. Gestohlen wurde zwar nichts, der Schaden an der Tür beläuft sich allerdings auf rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, insbesondere auch zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)

