Unerwarteter Geldsegen auf Gepäckträger

Ein 24-Jähriger hat in Ingolstadt auf dem Gepäckträger seines Fahrrads Geldscheine gefunden. Sie waren dort eingeklemmt, als er zum Rathausplatz zurückkehrte.

Ein Ingolstädter staunte nicht schlecht, als er am Montagnachmittag um 16.30 Uhr zu seinem abgestellten Fahrrad am Rathausplatz zurückkehrte. An seinem Gepäckträger klemmten mehrere Geldscheine ohne Hinweis auf den großzügigen Spender, berichtet die Polizei. Der 24-Jährige übergab den dreistelligen Geldbetrag an die Polizei. Das Bargeld wird an das Fundamt weitergeleitet. Sofern sich der eigentliche Besitzer nicht meldet, geht nach sechs Monaten der Besitz an den ehrlichen Finder über. (AZ)

