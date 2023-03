Unfallflucht in Ingolstadt: Wer hat etwas gesehen?

In Ingolstadt kam es zu einem Verkehrsunfall bei der Auffahrt auf die A9. Von drei beteiligten Fahrzeugen flüchteten allerdings zwei. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Zwei verließen nach dem Unfall unerlaubt die Unfallörtlichkeit.

Ein 57-Jähriger aus Kösching fuhr mit seinem Audi auf die Auffahrt Ingolstadt Süd von der Manchinger Straße kommend in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen. Ein Fahrzeuggespann mit Anhänger war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wechselte im Kurvenbereich unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen. Der 57-Jährige musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sein Fahrzeug stark abbremsen, woraufhin ein hinter ihm fahrendes dunkles Auto auf das Auto des Geschädigten auffuhr.

Das Fahrzeuggespann setzte seine Fahrt unbeirrt in Fahrtrichtung A9 weiter fort und auch das auffahrende Auto flüchtete von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Auwaldsee, ohne sich zu kümmern. Am Auto des Geschädigten entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen. (AZ)