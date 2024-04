Vom Bremspedal gerutscht: Pedelec-Fahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 74-jährige Autofahrerin wollte einen Pedelec-Fahrer die Straße überqueren lassen. Doch dann rutschte sie vom Bremspedal.

Am Montagnachmittag war eine 74-jährige Ingolstädterin mit einem Kleintransporter auf der Regensburger Straße in Richtung Schillerstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte die Frau nach rechts abbiegen. Sie sah dabei den 80-jährigen Fahrer eines Pedelecs, der bei Grün die Straße überqueren wollte, und bremste.

Die Frau rutschte in Ingolstadt vom Bremspedal ab und erfasste den 80-jährigen Radler

Allerdings rutschte sie laut Polizei vom Bremspedal ab und erfasst den Mann mit ihrem Auto. Der Radler wurde einige Meter mitgeschleift und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die fünf Insassen Kleintransporter und die Fahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (AZ)