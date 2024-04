Vortrag bei Audi: Die Geschichte der Windkanäle

Der nächste Vortrag im Audi museum mobile dreht sich um das Thema Windkanäle. Zwei Experten erklären, worum es sich beim Göttinger Ei handelt.

Mit Gerhard Wickern und Horst-Dieter Görg geben zwei Experten beim nächsten Vortragsabend im Audi museum mobile Einblicke in die Geschichte der Windkanäle und zu einem besonders aerodynamischen Fahrzeug, dem so genannten Schlörwagen – auch "Göttinger Ei“ genannt. Die Veranstaltung am Donnerstag, 18. April, beginnt um 18 Uhr im Audi museum mobile.

Der Vortrag bei Audi steht im Zeichen der Ausstellung "Windschnittig" im museum mobile

Wickern, der über 30 Jahre lang Fachmanager für Aerodynamik in der Audi-Entwicklungsabteilung war, beschreibt, wie sich die Prüfstandstechnik in Windkanälen im Lauf der Zeit kontinuierlich weiterentwickelt hat. Der zweite Referent des Abends, Motorjournalist Horst-Dieter Görg, widmet sich dem sogenannten Schlörwagen. Der Vortragsabend steht ganz im Zeichen der noch bis zum 9. Juni laufenden Sonderausstellung „Windschnittig? Aerodynamische Konzepte im Automobilbau bis 1945“.

Die Anmeldung für den Vortragsabend im Audi museum mobile ist per E-Mail an veranstaltungen.museum@audi.de oder telefonisch unter 0841/89-34433 möglich. Anmeldeschluss ist Montag, 15. April. (AZ)