Ingolstadt

vor 9 Min.

Weniger Parkplätze, mehr Platz für Radfahrer

Artikel anhören Shape

Keine Angst mehr vor Dooring: Das Radeln an der Parkstraße in Ingolstadt soll sicherer werden, weil Parkplätze weggefallen sind. Auch an der Friedhofstraße haben Radler mehr Platz.

Seit 2020 hat das städtische Verkehrsmanagement einen Verkehrsversuch in der Parkstraße am südlichen Donauufer in Ingolstadt durchgeführt: Dort sind Parkplätze in der Kurzparkzone probeweise abgeschafft worden. Das Resultat: Die Parkplätze werden nicht wiederkommen, weil der Radverkehr enorm profitiert hat. Von Radfahrerinnen und Radfahrern seien sehr positive Rückmeldungen gekommen, heißt es seitens der Stadt. Vor allen Dingen deswegen, weil der Weg nun viel sicherer geworden war. Radlerinnen und Radler müssten nun keine Angst mehr haben vor dem sogenannten "Dooring". So bezeichnet man Radunfälle durch plötzlich sich öffnende Autotüren. An der Friedhofstraße in Ingolstadt sind Kurzzeitparkplätze abgeschafft worden Auch an der Friedhofstraße werden nach einem erfolgreichen Pilotprojekt Kurzzeitparkplätze abgeschafft, die sich bislang an der südlichen Straßenseite - zwischen Westfriedhof und Kreuztor - befunden haben. Ausschlaggebend waren auch hier die positiven Rückmeldungen. Sowohl Radfahrer als auch Autofahrerinnen haben sich über den gewonnenen Platz auf der Fahrbahn gefreut, genauso wie Fußgänger. "Im Sinne der Mobilitätswende ist es notwendig, Verkehrsräume zugunsten nachhaltiger Mobilitätsformen neu aufzuteilen. Das bedeutet, wir werden auch in Zukunft dem Radverkehr mehr Verkehrsfläche zusprechen müssen, um einerseits die Klimakrise zu bekämpfen und andererseits Ingolstadt zu einer lebenswerteren Stadt zu machen", sagt die städtische Fahrradbeauftragte Theresa Schneider. (AZ) Lesen Sie dazu auch Ingolstadt Neues Verkehrszeichen für Ingolstadt: Radfahrer überholen verboten

Neuburg OB fordert: Landtagsmitglieder sollen sich nicht vor den Karren spannen lassen

Neuburg Plus Für bessere Radwege: Fahrrad-Club gründet sich in Neuburg

Themen folgen